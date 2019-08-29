В Перми осудили главу краевого избиркома

СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-29T08:06:14+03:00

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В апреле Игоря Вагина остановили. Чиновник был на пассажирском сидении. Он не отрицал, что был пьян, но утверждал, что машиной не управлял. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что сотрудники полиции не поверили главе краевого избиркома. Не поверил и суд. Выслушав всех свидетелей, судья встал на стону обвинения и признал чиновника виновным.

Игоря Вагина оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на год и 8 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель «Лады» врезался в забор, в столб и в другую машину. По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» превысил скорость, врезался в металлический забор частного дома, после врезался в мачту городского электроосвещения, а затем столкнулся со стоящим автомобилем ГАЗ.В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир ВАЗ-21074.

ИСТОЧНИК KP.RU