СЕГОДНЯ 07:33 2019-08-29T07:33:42+03:00

Вода проникает в подъезды и на первые этажи домов

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Дождь льет как из ведра, и заканчиваться, по прогнозам синоптиков, не собирается. Улицы Перми превратились в реки, а жители надумали строить ковчег.

chp_59 «Пора строить ковчег». Пермяки жалуются на потопы в городе

В социальных сетях пермяки делятся фото и видео последствий стихии. «Море» на перекрестке Советской и Комсомольского проспекта пропало, но на остальных улицах можно легко сменить автомобиль на лодку. Так, пермяки опубликовали видео «сплава» по бульвару Гагарина.

chp_59 «Пора строить ковчег». Пермяки жалуются на потопы в городе2

А кто-то поделился с пользователями своим обычным началом рабочего дня. Огромная лужа в подъезде в доме на Ким портит жителям настроение.

Специалисты отмечают, что лето 2019 в Перми стало самым дождливым за всю историю наблюдений. Подобных показателей не было больше 100 лет. При норме в 227 мм за сезон тольео за август выпало 227 мм. Нужно отметить, что лето еще не закончилось

ИСТОЧНИК KP.RU