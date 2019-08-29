«Пора строить ковчег». Пермяки жалуются на потопы в городе
Дождь льет как из ведра, и заканчиваться, по прогнозам синоптиков, не собирается. Улицы Перми превратились в реки, а жители надумали строить ковчег.
В социальных сетях пермяки делятся фото и видео последствий стихии. «Море» на перекрестке Советской и Комсомольского проспекта пропало, но на остальных улицах можно легко сменить автомобиль на лодку. Так, пермяки опубликовали видео «сплава» по бульвару Гагарина.
А кто-то поделился с пользователями своим обычным началом рабочего дня. Огромная лужа в подъезде в доме на Ким портит жителям настроение.
Специалисты отмечают, что лето 2019 в Перми стало самым дождливым за всю историю наблюдений. Подобных показателей не было больше 100 лет. При норме в 227 мм за сезон тольео за август выпало 227 мм. Нужно отметить, что лето еще не закончилось
ИСТОЧНИК KP.RU