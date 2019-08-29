В Перми из-за церковных свечей сгорела квартира

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-29T07:00:42+03:00

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В пятницу, 23 августа, на улице Космонавта Беляева в Перми загорелась квартира в девятиэтажном доме. На место незамедлительно выехали пожарные.

Справившись с огнем и проведя проверку, специалисты выяснили, что причиной пожара стала невнимательность проживающей в квартире женщины.

Она оставила без присмотра церковные свечи. В квартире обгорели стены. Сама женщина не сильно пострадал.

Напоним, ранее мы писали о том, что в Перми 11-летний ребенок, играя с огнем, получил сильный ожог. ЧП произошло вечером 23 августа в микрорайоне Парковый в Перми. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, 11-летнего ребенка доставили в больницу с ожогом 6% тела. В ведомстве отмечают, что 1% соответствует размеру человеческой ладони.

ИСТОЧНИК KP.RU