Лето 2019 в Перми стало самым дождливым за последние 100 лет
«Жаркое» лето 2019 войдет в историю как самое дождливое за последние 100 лет. Погода удивляет не только простых жителей, но и синоптиков. Специалисты измеряют количество осадков и сопоставляют с данными последних лет. Инженер ГИС-центра при ПГНИУ Андрей Шихов отметил, что подобных показателей не было уже больше 100 лет, с1883 по 2015 года.
При норме за весь сезон в 227 мм осадков только в августе 2019 года в Перми выпало 222 мм. Более того, показатели 2019 года побили ранее установленный рекорд чуть ли не в два раза. За три месяца 2019 года в Пермском крае выпало 427 мм. В прошлый раз нечто подобное было в 2015 году. Тогда выпало 423 мм.
Но не стоит забывать, что лето еще не закончилось, а по прогнозы синоптиков не утешительны. Поэтому цифры могут быть и больше.
Список самых дождливых сезонов:
Лето 2019 г. – 427 мм (данные не окончательные)
Лето 2015 г. – 423 мм
Лето 1994 г- 417 мм
Лето 2017 г. – 416 мм
Во всех других случаях сумма осадков за лето была менее 400 мм.
ИСТОЧНИК KP.RU