В Прикамье закончились поиски 25-летнего парня, пропавшего при странных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 06:18 2019-08-29T06:18:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Александра К. начали разыскивать 22 августа. Молодой человек пропал при весьма странных обстоятельствах. По словам его девушки, парень ушел из дома рано утром в четверг 22 августа. Однако, как сообщили родители парня, девушка не хотела заявлять в полицию о пропаже.

Последний раз он разговаривал с матерью накануне пропажи, 21 августа. Александр сказал, что поедет к другу. В течение недели на связь не выходил, а страница в соцсетях была заблокирована.

В среду, 28 августа, поисковый отряд «Регион59» сообщил, что молодой человек нашелся. Поиски закончены. Александр жив и здоров, но где был молодой человек, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 23-летнюю девушку с татуировкой гейши. Днем 26 августа Алена Мальцева вышла из дома, сказав, что пойдет к маме. Через три часа после того, как Алена ушла ее молодой человек позвонил ей на сотовый, но он был отключен.

ИСТОЧНИК KP.RU