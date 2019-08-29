2019-08-29T06:18:30+03:00
Происшествия

В Прикамье закончились поиски 25-летнего парня, пропавшего при странных обстоятельствах

Молодой человек не выходил на связь с 22 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: Регион 59Фото: Регион 59
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Александра К. начали разыскивать 22 августа. Молодой человек пропал при весьма странных обстоятельствах. По словам его девушки, парень ушел из дома рано утром в четверг 22 августа. Однако, как сообщили родители парня, девушка не хотела заявлять в полицию о пропаже.

Последний раз он разговаривал с матерью накануне пропажи, 21 августа. Александр сказал, что поедет к другу. В течение недели на связь не выходил, а страница в соцсетях была заблокирована.

В среду, 28 августа, поисковый отряд «Регион59» сообщил, что молодой человек нашелся. Поиски закончены. Александр жив и здоров, но где был молодой человек, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 23-летнюю девушку с татуировкой гейши. Днем 26 августа Алена Мальцева вышла из дома, сказав, что пойдет к маме. Через три часа после того, как Алена ушла ее молодой человек позвонил ей на сотовый, но он был отключен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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