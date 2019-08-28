«Не нахожу себе места от волнений». Парень рассказал подробности о странном исчезновении своей девушки

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-28T14:57:43+03:00

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- Мы не ругались. Все было хорошо. Сходили в кафе, потом Алена пошла к маме, а я пошел чинить компьютер, - рассказ корреспонденту «Комсомольской правды» молодой человек пропавшей Алены.

Днем 26 августа Алена Мальцева вышла из дома, сказав, что пойдет к маме. Через три часа после того, как Алена ушла ее молодой человек позвонил ей на сотовый, но он был отключен.

Домой девушка не вернулась, у родственников ее тоже не было

- Раньше она никогда не пропадала. В последнее время вела себя нормально, - рассказывает молодой человек. - Не понимаю, куда она могла пропасть. Мама Алены живет буквально через дорогу от нашего дома.

Близкие обзвонили всех друзей девушки, но никто ее не видел. Родственники написали заявление в полицию.

Приметы Алены Мальцевой: рост 180см, волосы черные средней длины, глаза карие, губы пухлые, имеется родинка слева у носа.

Особые приметы: татуировки на правой руке иероглиф с отпечатками лап тигра, на левой ноге гейша в цветах, на правой ноге сова.

Была одета: черные кроссовки, серые тканевые штаны и серая тканевая кофта, при себе имеется рюкзак бежевый, тканевый с узорами паспорт.

Если вы видели Алену Мальцеву или знаете что-либо о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону 89028372721

ИСТОЧНИК KP.RU