2019-08-28T14:24:17+03:00
Общество

В Перми могут наградить таксиста, который помогал спасать людей из автобуса №53

Мужчина приехал на место аварии первым
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на рассмотрении общественного совета при ГУ МВД находится вопрос о награждении Бекзата Максатбека. 17 августа он первый приехал на место аварии и начал доставать людей из покореженного автобуса.

Напомним, страшная авария, унесшая жизни двоих человек, произошла в Орджоникидзевском районе Перми. В субботу, 17 августа, автобус с 59 пассажирами врезался в стену. В результате аварии пострадали 35 человек, два пассажира погибли.

В социальных сетях появилась информация, что 17 августа в Орджоникидзевском районе Перми автобус врезался в стенумагазина из-за машины такси. Сообщалось, что таксист подрезал автобус, водитель которого был вынужден вывернуть в стену. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что таксист проходит по делу как свидетель и к аварии не причастен. В полиции отметили, что таксист развернулся и одним из первых начал оказывать помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24