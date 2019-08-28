В Перми 11-летний ребенок, играя с огнем, получил сильный ожог

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-28T14:02:10+03:00

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ЧП произошло вечером 23 августа в микрорайоне Парковый в Перми. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, 11-летнего ребенка доставили в больницу с ожогом 6% тела. В ведомстве отмечают, что 1% соответствует размеру человеческой ладони.

Малыш получил серьезную травму в процессе игры. Дети разводили костер без присмотра взрослых.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре погиб мужчина. Ночью 28 августа в Индустриальном районе Перми произошел пожар. Сгорел двухэтажный жилой дом. Когда в квартире на втором этаже дома вспыхнуло пламя, в доме находились 9 человек. Дом был признан аварийным и частично был расселен, но на момент пожара в нем еще находились люди.На место пожара незамедлительно выехали пожарные. Приехав на место, сотрудники эвакуировали жильцов и приступили к тушению пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU