В Прикамье чиновники рассказали, почему отказывались признавать ветерана тружеником тыла

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-28T13:50:27+03:00

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Прокуратура Сивинского района обратилась в суд, чтобы восстановить льготный статус 86-летнему местному жителю. Мужчина является ветераном Великой Отечественной войны, но министерство социального развития отказалось признавать соответствующие заслуги.

В ведомстве пояснили, что ветеран обратился с просьбой оформить удостоверение ветерана ВОВ. Однако необходимы документы были утеряны. Представители министерства посоветовали пенсионеру попробовать восстановить их через суд.

- Удостоверение ветерана великой отечественной войны выдается, на основание трудовых книжек, справок из архивных учреждений и организаций, подтверждающих факт работы в тылу в период великой отечественной войны. Если документов нет или они утеряны, нужно обращаться в суд – это и порекомендовали сделать жителю Сивинского района, в территориальном управление министерства социального развития Пермского Края. В результате совместных действий органов соц. защиты и прокуратуры Сивинского района, в суд было направленно заявление, о признание пожилого гражданина ветераном труда, - сообщили в ведомстве.

Права 86-летнего ветерана восстановили. Все необходимые документы ветеран получит на руки у себя дома.

ИСТОЧНИК KP.RU