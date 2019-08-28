ВТБ открыл обновленный офис в Чайковском

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-28T12:17:09+03:00

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Банк ВТБ представил клиентам в г. Чайковский обновленный офис по обслуживанию физических и юридических лиц по адресу ул. Ленина, 39б. Отделение усовершенствовано по современным стандартам.

ВТБ установил в отделении четыре новых банкомата. Два из них работают в круглосуточном режиме, что позволит чайковчанам совершать банковские операции семь дней в неделю. Также банк обновил зону обслуживания с учетом наиболее комфортного клиентского опыта, выделил удобные переговорные комнаты и перенес кассовое окно на первый этаж здания.

В отделении клиентам банка доступно оформление кредитных продуктов, открытие счетов и вкладов, выпуск карт, платежи и переводы. Кроме того, офис подключен к Единой биометрической системе: чайковчане могут сдать биометрические образцы лица и голоса, что в перспективе позволит получать банковские услуги дистанционно.

Отделение работает с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.

Чайковский — четвертый по величине город Пермского края. Среди его жителей насчитывается 12 тысяч розничных клиентов банка, на 1 июля 2019 года они разместили в ВТБ более 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU