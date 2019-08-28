Пермячка обманула 16 человек на 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-28T12:10:54+03:00

Женщина продавала туры и присваивала себе деньги

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В Перми осудили 46-летнюю местную жительницу за мошенничество. От действий злоумышленницы пострадали 16 человек.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина, являясь исполнительным директором одной из туристических фирм, продавала туристические путевки и присваивала себе деньги. Клиентам злоумышленница сообщала, что деньги отправлены туроператору.

Когда за несколько дней до вылета пермяки обращались к женщине за документами, узнавали, что отдыха не будет.

Потерпевшими от действий злоумышленницы стали 16 человек, внесшие суммы от 40 до 200 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

- По совокупности преступлений суд приговорил гражданку к 3 годам лишения свободы (условно). Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк скачал на телефон приложение и лишился денег.

ИСТОЧНИК KP.RU