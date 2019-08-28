Пермячка обманула 16 человек на 1,5 миллиона рублей
В Перми осудили 46-летнюю местную жительницу за мошенничество. От действий злоумышленницы пострадали 16 человек.
Сотрудники полиции выяснили, что женщина, являясь исполнительным директором одной из туристических фирм, продавала туристические путевки и присваивала себе деньги. Клиентам злоумышленница сообщала, что деньги отправлены туроператору.
Когда за несколько дней до вылета пермяки обращались к женщине за документами, узнавали, что отдыха не будет.
Потерпевшими от действий злоумышленницы стали 16 человек, внесшие суммы от 40 до 200 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.
- По совокупности преступлений суд приговорил гражданку к 3 годам лишения свободы (условно). Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк скачал на телефон приложение и лишился денег.
ИСТОЧНИК KP.RU