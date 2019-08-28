2019-08-28T12:10:54+03:00
Происшествия

Пермячка обманула 16 человек на 1,5 миллиона рублей

Женщина продавала туры и присваивала себе деньги
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми осудили 46-летнюю местную жительницу за мошенничество. От действий злоумышленницы пострадали 16 человек.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина, являясь исполнительным директором одной из туристических фирм, продавала туристические путевки и присваивала себе деньги. Клиентам злоумышленница сообщала, что деньги отправлены туроператору.

Когда за несколько дней до вылета пермяки обращались к женщине за документами, узнавали, что отдыха не будет.

Потерпевшими от действий злоумышленницы стали 16 человек, внесшие суммы от 40 до 200 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

- По совокупности преступлений суд приговорил гражданку к 3 годам лишения свободы (условно). Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк скачал на телефон приложение и лишился денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Он сидит в клетке и плачет». Волонтеры ищут дом для 18-летнего кота Гоши, которого хозяйка сдала в приют
Власти Прикамья закупят лекарства для тяжелобольных пациентов
В ДТП в Прикамье пострадали два человека
ВТБ открыл обновленный офис в Чайковском
На ремонт трассы «Пермь-Екатеринбург» выделят 3, 6 миллиарда рублей
29 августа в Пермском крае возможен аномальный снегопад
В Прикамье завезли вакцину от гриппа
Московский студент ограбил жительницу Прикамья и улетел в Адлер
«Сказала, что пошла к маме». В Прикамье пропала девушка с татуировкой гейши
"У Степы мало времени". Катерина Шпица просит спасти неродившегося малыша подруги
Пополнить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» можно со счета в Сбербанке
В Перми пройдет фестиваль дворов «РябинаFest»
«Наш папа стал ангелом». «Мама года-2018» из Перми потеряла мужа
Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год
Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму
«Ты всегда будешь в наших сердцах». В Прикамье скорбят по погибшему мотоциклисту
В Перми легковушка сбила двух молодых людей
Юные инспектора движения из Прикамья заняли 2 место на слете ЮИД в Казахстане
«Горела одежда и мебель». В Перми на пожаре погиб мужчина
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается гроза и сильный ветер
В Прикамье заключенным не выдавали одежду и предметы гигиены
«Роскосмос» планирует запустить в Прикамье производство экологичных двигателей
В Прикамье при столкновении четырех машин пострадали два человека
В Перми откроется еще один кинотеатр
«Мы вам поможем». Родителей малышки, оставленной в пермском бэби-боксе, просят вернуться за ней
В Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев