На ремонт трассы «Пермь-Екатеринбург» выделят 3, 6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-28T11:50:23+03:00

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Ремонт участка трассы «Пермь-Екатеринбург» обойдется в 3,6 миллиарда рублей. Издание «Business Class» сообщает, что электронный аукцион объявило ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье"».

Подрядчик должен отремонтировать участок длинной 10,9 километров. Согласно техническому заданию, там необходимо заменить асфальтобетонное покрытие, обновить сооружение около дорог, трубопроводы, мост, а также сделать разметку.

Работы должны завершить до 20 октября 2022 года. Аукцион назначен на 12 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что на проект ремонта улицы Ленина в Перми выделят 45,9 миллионов рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен до марта 2020 года согласовать проектные изыскания, а до 10 июля сдать готовый проект. Полный пакет документов должен быть подготовлен не позднее 20 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU