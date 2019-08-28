2019-08-28T11:10:16+03:00
Общество

29 августа в Пермском крае возможен аномальный снегопад

Последний раз такое было в 2015 году
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лето 2019 в Пермском крае жарким не назовешь. Постоянные дожди, грозы, сильный ветер и другие капризы природы. А напоследок еще один сюрприз - снегопад. Инженер ГИС-центра при ПГНИУ сообщил, что спустя 4 года в Пермском крае летом, возможно, пойдет снег.

Аномальный снегопад может пройти в горах Среднего Урала. Температура воздуха при этом может достигнуть отметки +1 градус.

- Причиной аномального похолодания станет заток арктического воздуха в тылу циклона и его дополнительное охлаждение за счет восходящих движений, а также плотная облачность, - сообщает Андрей Шихов.

В Перми 29 августа температура воздуха будет не выше +10°. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 5-6°. А в последние дни августа, в ночь с 30 на 31, в северных районах края возможны заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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