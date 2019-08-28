В Прикамье завезли вакцину от гриппа

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-28T10:56:50+03:00

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В медицинские учреждения Пермского края в начале октября поступило 579 тысяч доз вакцины от гриппа. В том числе 187, 9 тысяч детских доз. На приобретение препарата власти края выделили 186 миллионов рублей, еще 174 миллиона добавили из федерального бюджета.

Максим решетников отметил, что с каждым годом становится все больше желающих защититься от опасного вируса.

Вакцинация в Пермском крае будет проходить в два этапа. Второй начнется в октябре.

- Первые партии препаратов уже поступили в Пермский край. В начале октября стартует второй этап, в ходе которого потребности региона будут обеспечены в полном объеме, – сообщил генеральный директор компании-поставщика «Нацимбио» Андрей Загорский.

Всего в Пермский край поступит 1,3 миллион доз вакцины, из них около 436 тысяч для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU