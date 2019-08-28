В Прикамье завезли вакцину от гриппа
В медицинские учреждения Пермского края в начале октября поступило 579 тысяч доз вакцины от гриппа. В том числе 187, 9 тысяч детских доз. На приобретение препарата власти края выделили 186 миллионов рублей, еще 174 миллиона добавили из федерального бюджета.
Максим решетников отметил, что с каждым годом становится все больше желающих защититься от опасного вируса.
Вакцинация в Пермском крае будет проходить в два этапа. Второй начнется в октябре.
- Первые партии препаратов уже поступили в Пермский край. В начале октября стартует второй этап, в ходе которого потребности региона будут обеспечены в полном объеме, – сообщил генеральный директор компании-поставщика «Нацимбио» Андрей Загорский.
Всего в Пермский край поступит 1,3 миллион доз вакцины, из них около 436 тысяч для детей.
ИСТОЧНИК KP.RU