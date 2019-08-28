2019-08-28T10:29:29+03:00
Происшествия

Московский студент ограбил жительницу Прикамья и улетел в Адлер

Парень списал с ее счета 14 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В феврале 2019 года жительница Кунгура обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковского счета.

Сотрудники полиции приступили к расследованию. Выяснилось, что к преступлению причастен 19-летний студент из Москвы. Для преступных целей молодой человек создал в социальных сетях аккаунт, в котором разместил объявление о продаже различных вещей по низким ценам. На объявление откликнулась пострадавшая.

Злоумышленник попросил женщину сообщить ему данные карты. Женщина согласилась и передала новому знакомому все данные. Ччерез несколько часов парень перевел все деньги с банковского счета пострадавшей.

Как выяснили полицейские, похищенную сумму молодой человек впоследствии потратил на авиабилет до Адлера, где собирался отдохнуть.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Он сидит в клетке и плачет». Волонтеры ищут дом для 18-летнего кота Гоши, которого хозяйка сдала в приют
Власти Прикамья закупят лекарства для тяжелобольных пациентов
В ДТП в Прикамье пострадали два человека
ВТБ открыл обновленный офис в Чайковском
Пермячка обманула 16 человек на 1,5 миллиона рублей
На ремонт трассы «Пермь-Екатеринбург» выделят 3, 6 миллиарда рублей
29 августа в Пермском крае возможен аномальный снегопад
В Прикамье завезли вакцину от гриппа
«Сказала, что пошла к маме». В Прикамье пропала девушка с татуировкой гейши
"У Степы мало времени". Катерина Шпица просит спасти неродившегося малыша подруги
Пополнить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» можно со счета в Сбербанке
В Перми пройдет фестиваль дворов «РябинаFest»
«Наш папа стал ангелом». «Мама года-2018» из Перми потеряла мужа
Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год
Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму
«Ты всегда будешь в наших сердцах». В Прикамье скорбят по погибшему мотоциклисту
В Перми легковушка сбила двух молодых людей
Юные инспектора движения из Прикамья заняли 2 место на слете ЮИД в Казахстане
«Горела одежда и мебель». В Перми на пожаре погиб мужчина
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается гроза и сильный ветер
В Прикамье заключенным не выдавали одежду и предметы гигиены
«Роскосмос» планирует запустить в Прикамье производство экологичных двигателей
В Прикамье при столкновении четырех машин пострадали два человека
В Перми откроется еще один кинотеатр
«Мы вам поможем». Родителей малышки, оставленной в пермском бэби-боксе, просят вернуться за ней
В Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев