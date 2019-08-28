Московский студент ограбил жительницу Прикамья и улетел в Адлер
В феврале 2019 года жительница Кунгура обратилась в полицию с заявлением о краже денег с ее банковского счета.
Сотрудники полиции приступили к расследованию. Выяснилось, что к преступлению причастен 19-летний студент из Москвы. Для преступных целей молодой человек создал в социальных сетях аккаунт, в котором разместил объявление о продаже различных вещей по низким ценам. На объявление откликнулась пострадавшая.
Злоумышленник попросил женщину сообщить ему данные карты. Женщина согласилась и передала новому знакомому все данные. Ччерез несколько часов парень перевел все деньги с банковского счета пострадавшей.
Как выяснили полицейские, похищенную сумму молодой человек впоследствии потратил на авиабилет до Адлера, где собирался отдохнуть.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU