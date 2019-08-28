«Сказала, что пошла к маме». В Прикамье пропала девушка с татуировкой гейши

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-28T10:12:42+03:00

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В Пермском крае разыскивают 23-летнюю Алену Мальцеву. Девушка ушла из дома в Березниках днем 26 августа, до сих пор от нее нет вестей. Алена сказала молодому человек, что ушла к матери, но у родственников так и не появилась.

Приметы Алены Мальцевой: рост 180см, волосы черные средней длины, глаза карие, губы пухлые, имеется родинка слева у носа.

Особые приметы: татуировки на правой руке иероглиф с отпечатками лап тигра, на левой ноге гейша в цветах, на правой ноге сова.

Была одета: черные кроссовки, серые тканевые штаны и серая тканевая кофта, при себе имеется рюкзак бежевый, тканевый с узорами паспорт.

Если вы видели Алену Мальцеву или знаете что-либо о ее местонахождении, просьба позвонить по телефону 89028372721

ИСТОЧНИК KP.RU