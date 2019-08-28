2019-08-28T09:52:32+03:00
Звезды

"У Степы мало времени". Катерина Шпица просит спасти еще неродившегося малыша подруги

У ребенка порог сердца
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Instagram Екатерины ШпицыФото: Instagram Екатерины Шпицы
Изменить размер текста:

Известная актриса Катерина Шпица активно ведет Instagram. Делиться с подписчиками рабочими моментами, рассказывает об отдыхе с сыном и демонстрирует потрясающие наряды с красных дорожек.

Несколько дней назад в своем аккаунте Екатерина обратилась к поклонникам за помощью. Ее коллега и подруга Яна Гладких беременна вторым ребенком, но, казалось бы, радостную новость омрачает страшный диагноз еще неродившегося малыша. У крохи, которого родители решили назвать Степа, порог сердца.

katerinashpitsakaterinashpitsa
"У Степы мало время". Катерина Шпица просит спасти еще неродившегося малыша подруги
4661 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Ему понадобится операция на открытом сердце в первые сутки после рождения. Делать ее берутся только в Германии. И стоит она около 65000 евро. Почти все фонды, специализирующиеся на детских заболеваниях сердца, сейчас помочь не могут, потому что юридически имеют право работать с уже родившимися детьми, а после рождения Степы времени на сбор средств не будет, - пишет актриса. - Поэтому я размещаю у себя эту информацию для тех, кто захочет помочь не остановиться крохотному сердцу Степы, когда он появится на свет.

Все необходимые реквизиты можно узнать в личном аккаунте Екатерины Шпицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пополнить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» можно со счета в Сбербанке
В Перми пройдет фестиваль дворов «РябинаFest»
«Наш папа стал ангелом». «Мама года-2018» из Перми потеряла мужа
Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год
Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму
«Ты всегда будешь в наших сердцах». В Прикамье скорбят по погибшему мотоциклисту
В Перми легковушка сбила двух молодых людей
Юные инспектора движения из Прикамья заняли 2 место на слете ЮИД в Казахстане
«Горела одежда и мебель». В Перми на пожаре погиб мужчина
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается гроза и сильный ветер
В Прикамье заключенным не выдавали одежду и предметы гигиены
«Роскосмос» планирует запустить в Прикамье производство экологичных двигателей
В Прикамье при столкновении четырех машин пострадали два человека
В Перми откроется еще один кинотеатр
«Мы вам поможем». Родителей малышки, оставленной в пермском бэби-боксе, просят вернуться за ней
В Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев