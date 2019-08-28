"У Степы мало времени". Катерина Шпица просит спасти еще неродившегося малыша подруги

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-28T09:52:32+03:00

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Известная актриса Катерина Шпица активно ведет Instagram. Делиться с подписчиками рабочими моментами, рассказывает об отдыхе с сыном и демонстрирует потрясающие наряды с красных дорожек.

Несколько дней назад в своем аккаунте Екатерина обратилась к поклонникам за помощью. Ее коллега и подруга Яна Гладких беременна вторым ребенком, но, казалось бы, радостную новость омрачает страшный диагноз еще неродившегося малыша. У крохи, которого родители решили назвать Степа, порог сердца.

katerinashpitsa "У Степы мало время". Катерина Шпица просит спасти еще неродившегося малыша подруги

- Ему понадобится операция на открытом сердце в первые сутки после рождения. Делать ее берутся только в Германии. И стоит она около 65000 евро. Почти все фонды, специализирующиеся на детских заболеваниях сердца, сейчас помочь не могут, потому что юридически имеют право работать с уже родившимися детьми, а после рождения Степы времени на сбор средств не будет, - пишет актриса. - Поэтому я размещаю у себя эту информацию для тех, кто захочет помочь не остановиться крохотному сердцу Степы, когда он появится на свет.

Все необходимые реквизиты можно узнать в личном аккаунте Екатерины Шпицы.

ИСТОЧНИК KP.RU