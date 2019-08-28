2019-08-28T09:35:53+03:00
Общество

Пополнить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» можно со счета в Сбербанке

А еще на эту карту можно вернуть 7 процентов от потраченных денег
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--Фото: Анастасия Осипова
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Грустите, подсчитав расходы в конце месяца? Хотите вернуть часть потраченных денег? Специальные карты «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» категории Gold и Platinum позволят возвращать деньги за любые совершенные покупки. Оплачивайте товары и услуги вашей картой и получайте Cash-Back на ваш счет. Вернуть можно до 10 тысяч рублей в месяц.

От каждой покупки на вашу карту вернутся 1,2 процентов, а в рамках сезонных предложений банка – до 7 процентов от стоимости покупки. А на остаток средств на карте начисляются до 5 процентов годовых.

Снимать наличные с карты «Все включено» можно без комиссий в банкоматах Фора Банка и «Промсвязьбанка». А пополнять ее теперь можно, помимо платежных устройств этих двух банков, еще и в банкоматах, платежных терминалах Сбербанка или через популярный сервис Сбербанк Онлайн.

Перевод возможен по номеру карты или номеру счета. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно в разделе «Платежи и переводы» ввести в поиск слово «ФОРАБАНК», ввести номер счета или номер карты Фора-Банка и осуществить перевод.

Еще один дополнительный бонус для держателей карт «Все включено» - возможность установить кредитный лимит: до 300 000 рублей по карте Gold и до 500 000 рублей по карте Platinum.

Подробности можно узнать на сайте банка: https://www.forabank.ru/landings/popolnenie-kart/

ИСТОЧНИК KP.RU

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