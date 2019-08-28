В Перми пройдет фестиваль дворов «РябинаFest»

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-28T09:25:24+03:00

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Фестиваль проходит в Перми с 2017 года. На «РябинаFest» подводятся итоги благоустройства дворовых территорий и награждаются наиболее активные жители, которые своим трудом и талантом преображают пространство вокруг себя.

В этом году площадкой для праздника станет вся набережная. 1 сентября променад превратится в один большой двор. Там разместятся спортивные площадки, пройдут мастер-классы по авиамоделированию и бумагапластике, будет организована выставка конкурса «Двор для птиц».

Также наградят победителей конкурса лучших дворов города. Им вручат памятные фасадные таблички, благодарственные письма и саженцы рябины.

Также в рамках фестиваля состоится забег «Пермь 150» – это 150 ступеней от набережной до Соборной площади. Лучшие будут награждены медалями, а участники – памятными призами.

Пермяков ждут на набережной в воскресенье, 1 августа, в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU