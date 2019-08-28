2019-08-28T09:25:24+03:00
Общество

В Перми пройдет фестиваль дворов «РябинаFest»

Праздник начнется в 15:00 на набережной Камы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Фестиваль проходит в Перми с 2017 года. На «РябинаFest» подводятся итоги благоустройства дворовых территорий и награждаются наиболее активные жители, которые своим трудом и талантом преображают пространство вокруг себя.

В этом году площадкой для праздника станет вся набережная. 1 сентября променад превратится в один большой двор. Там разместятся спортивные площадки, пройдут мастер-классы по авиамоделированию и бумагапластике, будет организована выставка конкурса «Двор для птиц».

Также наградят победителей конкурса лучших дворов города. Им вручат памятные фасадные таблички, благодарственные письма и саженцы рябины.

Также в рамках фестиваля состоится забег «Пермь 150» – это 150 ступеней от набережной до Соборной площади. Лучшие будут награждены медалями, а участники – памятными призами.

Пермяков ждут на набережной в воскресенье, 1 августа, в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"У Степы мало времени". Катерина Шпица просит спасти еще неродившегося малыша подруги
Пополнить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» можно со счета в Сбербанке
«Наш папа стал ангелом». «Мама года-2018» из Перми потеряла мужа
Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год
Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму
«Ты всегда будешь в наших сердцах». В Прикамье скорбят по погибшему мотоциклисту
В Перми легковушка сбила двух молодых людей
Юные инспектора движения из Прикамья заняли 2 место на слете ЮИД в Казахстане
«Горела одежда и мебель». В Перми на пожаре погиб мужчина
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается гроза и сильный ветер
В Прикамье заключенным не выдавали одежду и предметы гигиены
«Роскосмос» планирует запустить в Прикамье производство экологичных двигателей
В Прикамье при столкновении четырех машин пострадали два человека
В Перми откроется еще один кинотеатр
«Мы вам поможем». Родителей малышки, оставленной в пермском бэби-боксе, просят вернуться за ней
В Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев