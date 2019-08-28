Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-28T09:21:00+03:00

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В рамках авиасалона МАКС-2019 губернатор Пермского края Максим Решетников обсудил с генеральным директором АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») Александром Артюховым вопросы производства новейшего двигателя ПД-14 и реализацию проекта по созданию двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных самолётов.

Александр Артюхов и Максим Решетников обсудили организацию технического обслуживания двигателей ПД-14 после их продажи, развитие испытательного и производственного комплекса на территории Пермского края для реализации программы ПД-35. Речь шла и о взаимодействии с наукой, развитии научно-образовательных центров в Прикамье.

По итогам переговоров управляющий директор – генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев сообщил, что двигатель ПД-14 сертифицирован и начинается его серийное производство: «Идёт третий этап испытаний двигателя в составе летающей лаборатории. В рамках этого этапа уже состоялось более сотни полётов. Испытания будут продолжаться до тех пор, пока не появится готовый самолёт МС-21, для того чтобы на него поставить двигатель».

Управляющий директор АО «ОДК – Пермские моторы» Сергей Попов отметил, что сейчас создаётся современная информационная система управления постпродажным обслуживанием двигателей ПД-14, которая позволит «вести» каждого заказчика. В дальнейшем завод намерен создать отдельное ремонтное производство, а также точки модульного ремонта в основных местах эксплуатации двигателей.

Сейчас разработчики ПД-14 занимаются повышением эксплуатационных характеристик двигателя нового поколения. В 2020 году планируется начать лётные испытания самолёта МС-21 уже с ПД-14 на борту. Отдельную процедуру сертификации в составе самолёта МС-21 пройдут узлы мотогондолы, также входящие в двигательную установку, в составе которой будет поставляться ПД-14.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников подчеркивал, что пермские моторы – бренд региона и гордость страны.

Международный авиасалон «МАКС» начался в подмосковном Жуковском сегодня, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиасалон вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и высказал надежду, что его турецкого коллегу заинтересует авиационная и космическая техника России. «Новинки, представленные на МАКС-2019, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и смело внедряет современные технологии», – отметил ранее в приветственной телеграмме участникам авиационно-космического салона Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU