«Наш папа стал ангелом». «Мама года-2018» из Перми потеряла мужа

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-28T09:36:20+03:00

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- Пусть Земля тебе будет пухом, - пишет на своей страничке Наталья Ежова. - Наш любимый папа стал нашим ангелом. Эту боль нельзя выразить словами.

Наталья Ежова - известная пермская модель и мама пятерых детей. Она с 15 лет участвует в международных и всероссийских конкурсах красоты. У нее множество различных титулов и наград престижных конкурсов красоты. В 2004 году Наталья стала «Красой Прикамья» и «Мисс Юная Россия». В 2016 году она завоевала титул «Миссис Пермь», а позже - «Миссис Земля» и «Мама года России - 2018».

Недавно в ее семье произошла трагедия - ушел из жизни ее муж Дмитрий. Наталья не рассказывает, что произошло с супругом. На странице модели в Instagram пермяки выражают соболезнования и пишут слова поддержки:

- Будьте мужественной ради детей. Крепитесь.

ИСТОЧНИК KP.RU