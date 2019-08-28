«Наш папа стал ангелом». «Мама года-2018» из Перми потеряла мужа
- Пусть Земля тебе будет пухом, - пишет на своей страничке Наталья Ежова. - Наш любимый папа стал нашим ангелом. Эту боль нельзя выразить словами.
Наталья Ежова - известная пермская модель и мама пятерых детей. Она с 15 лет участвует в международных и всероссийских конкурсах красоты. У нее множество различных титулов и наград престижных конкурсов красоты. В 2004 году Наталья стала «Красой Прикамья» и «Мисс Юная Россия». В 2016 году она завоевала титул «Миссис Пермь», а позже - «Миссис Земля» и «Мама года России - 2018».
Недавно в ее семье произошла трагедия - ушел из жизни ее муж Дмитрий. Наталья не рассказывает, что произошло с супругом. На странице модели в Instagram пермяки выражают соболезнования и пишут слова поддержки:
- Будьте мужественной ради детей. Крепитесь.
ИСТОЧНИК KP.RU