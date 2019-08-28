Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму
В Перми осудили мужчину, убившего своего родного брата. Между родственниками произошла ссора, которая закончилась трагедией.
В марте мужчины после распития спиртных напитков поругались. Чтобы отстоять свою правоту, младший брат схватил нож и несколько раз ударил родственника. От полученных травм мужчина скончался.
Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму.
- Чтобы скрыть следы преступления мужчина расчленил тело и хотел сбросить останки в реку Кама. Для этого он отправился на рынок с целью купить сани. О содеянном он рассказал знакомому, который в свою очередь передал информацию в полицию. Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативники нашли наркотики. Злоумышленник признался, что хранил их для личного пользования.
Суд приговорил пермяка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU