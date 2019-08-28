2019-08-28T09:08:56+03:00
Происшествия

Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму

Мужчину осудили на 10 лет [Видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми осудили мужчину, убившего своего родного брата. Между родственниками произошла ссора, которая закончилась трагедией.

В марте мужчины после распития спиртных напитков поругались. Чтобы отстоять свою правоту, младший брат схватил нож и несколько раз ударил родственника. От полученных травм мужчина скончался.

Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму.

- Чтобы скрыть следы преступления мужчина расчленил тело и хотел сбросить останки в реку Кама. Для этого он отправился на рынок с целью купить сани. О содеянном он рассказал знакомому, который в свою очередь передал информацию в полицию. Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативники нашли наркотики. Злоумышленник признался, что хранил их для личного пользования.

Суд приговорил пермяка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"У Степы мало времени". Катерина Шпица просит спасти еще неродившегося малыша подруги
Пополнить карту «Все включено» от АКБ «ФОРА-БАНК» можно со счета в Сбербанке
В Перми пройдет фестиваль дворов «РябинаFest»
«Наш папа стал ангелом». «Мама года-2018» из Перми потеряла мужа
Испытания ПД-14 на крыле самолета МС-21 запланированы на 2020 год
«Ты всегда будешь в наших сердцах». В Прикамье скорбят по погибшему мотоциклисту
В Перми легковушка сбила двух молодых людей
Юные инспектора движения из Прикамья заняли 2 место на слете ЮИД в Казахстане
«Горела одежда и мебель». В Перми на пожаре погиб мужчина
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается гроза и сильный ветер
В Прикамье заключенным не выдавали одежду и предметы гигиены
«Роскосмос» планирует запустить в Прикамье производство экологичных двигателей
В Прикамье при столкновении четырех машин пострадали два человека
В Перми откроется еще один кинотеатр
«Мы вам поможем». Родителей малышки, оставленной в пермском бэби-боксе, просят вернуться за ней
В Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев