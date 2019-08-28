СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-28T09:08:56+03:00

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В Перми осудили мужчину, убившего своего родного брата. Между родственниками произошла ссора, которая закончилась трагедией.

В марте мужчины после распития спиртных напитков поругались. Чтобы отстоять свою правоту, младший брат схватил нож и несколько раз ударил родственника. От полученных травм мужчина скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/728533" frameborder="0"></iframe> Пермяк убил родного брата, а тело хотел сбросить в Каму.

- Чтобы скрыть следы преступления мужчина расчленил тело и хотел сбросить останки в реку Кама. Для этого он отправился на рынок с целью купить сани. О содеянном он рассказал знакомому, который в свою очередь передал информацию в полицию. Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе обыска в квартире подозреваемого оперативники нашли наркотики. Злоумышленник признался, что хранил их для личного пользования.

Суд приговорил пермяка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU