«Ты всегда будешь в наших сердцах». В Прикамье скорбят по погибшему мотоциклисту

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-28T08:50:33+03:00

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- Примите искренние соболезнования, - пишут в соцсетях знакомые и друзья погибшего мотоциклиста из Чусового Евгения М.

Напомним, 24 августа он уехал из Чусового в Пермь на своем мотоцикле. На связь мужчина выходить перестал. Родственники Евгения забеспокоились и обратились за помощью к волонтерам и в полицию. По социальным сетям разошлись ориентировки с указанием того, какой мотоцикл был у пермяка и в какой одежде он уехал.

К сожалению, спустя несколько дней его нашли погибшим на трассе. Скорее всего, Евгений попал в аварию.

- До последнего верила, что все будет хорошо, но чуда не случилось.. . - скорбят жители Чусового. - Жаль, что лучшие уходят рано.. Помним, любим, скорбим. Ты всегда будешь в наших сердцах.

Редакция «Комсомольской правды» также выражает искренние соболезнования семье погибшего мотоциклиста.

ИСТОЧНИК KP.RU