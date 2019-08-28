2019-08-28T07:44:58+03:00
Общество

Юные инспектора движения из Прикамья заняли 2 место на слете ЮИД в Казахстане

Каждому участнику вручили памятные подарки
Лилия Абибулаева
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Фото: ГИБДД по Пермскому краюФото: ГИБДД по Пермскому краю
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В Слете приняли участие лучшие команды из России, Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии. В течение 10 дней участники Слета состязались в конкурсах «Строевой смотр», «Агитбригада», «Знатоки ПДД», «Фигурное вождение велосипеда», «Регулировщик». Сотрудники полиции также прошли испытания «Знатоки ПДД», «Оказание первой помощи», «Скоростное маневрирование», «Лучший пропагандист». Преподавательский состав принял участие в конкурсе «Открытая перемена»

Фото: ГИБДД по Пермскому краю

Фото: ГИБДД по Пермскому краю

В первенстве международного формата команда отряда ЮИД Пермского края «Веселые автомобилисты» заняли второе место, уступив лишь ЮИДовцам из Республики Беларусь. Бронза у сборной Казахстана. Четвертое место досталось команде ЮИД Кыргызской Республики. Каждому участнику вручены ценные и памятные подарки от оргкомитета.

Кроме соревнований ребята участвовали в обучающих мастер-классах, слушали интересные лекции и семинары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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