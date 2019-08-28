2019-08-28T07:20:41+03:00
Происшествия

«Горела одежда и мебель». В Перми на пожаре погиб мужчина

Площадь пожара составила 20 кв.м
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ночью 28 августа в Индустриальном районе Перми произошел пожар. Сгорел двухэтажный жилой дом. Когда в квартире на втором этаже дома вспыхнуло пламя, в доме находились 9 человек. Дом был признан аварийным и частично был расселен, но на момент пожара в нем еще находились люди.

На место пожара незамедлительно выехали пожарные. Приехав на место, сотрудники эвакуировали жильцов и приступили к тушению пожара.

Когда огонь потушили, в расселенной части дома под обломками было найдено тело 57-летнего мужчины. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской больнице скончалась еще одна пассажирка автобуса №53. Страшная авария, произошедшая 17 августа в микрорайоне Гайва, потрясала весь город. Рейсовый автобус №53 врезался в стену в Орджоникидзевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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