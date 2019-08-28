В Прикамье заключенным не выдавали одежду и предметы гигиены

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-28T08:02:16+03:00

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Осужденным исправительной колонии №2 в Пермском крае не выдавали теплые вещи зимой (свитера, теплые куртки) , летнюю спецодежду, обувь и предметы личной гигиены. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку. На основе результатов проверки начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю было вынесено представление с требованием устранить нарушения.

Однако одежду и обувь осужденным так и не выдали. Прокуратура обратилась с иском в суд.

- После обращения в суд с базы ГУФСИН России по Пермскому краю поступило необходимое количество вещевого довольствия, которым в полной мере были обеспечены все заключенные.

Учитывая добровольное исполнение требований прокурора, устранение нарушений, производство по делу прекращено, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU