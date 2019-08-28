2019-08-28T06:40:42+03:00
Общество

«Роскосмос» планирует запустить в Прикамье производство экологичных двигателей

Одной из основных обсуждаемых тем стало развитие технополиса «Новый Звездный»
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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Во вторник, 27 августа Максим Решетников и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обсудили развитие технополиса «Новый Звездный» и модернизацию предприятия «Протон-ПМ», на котором планируется запустить серийное производство ракетных двигателей на экологически чистых компонентах топлива.

Максим Решетников отметил, что ПАО «Протон-ПМ» уже был создан мастер-план, согласно которому и ведется развитие инфраструктуры в микрорайоне Новые Ляды. К 2025 году в микрорайоне планируют создать спортивную инфраструктуру, построить бассейн, отремонтировать здания.

В ходе встречи Дмитрий Рогозин напомнил, что уже на 2023 год намечено начало системных пусков ракет «Ангара» с космодрома Восточный. По его словам, это существенно увеличит прирост поступлений в бюджет Пермского края, «потому что двигатели, на которых будет летать “Ангара”, это и есть пермские РД-191. А это кратное увеличение производства, соответственно, и доходов региона».

Также Дмитрий Рогозин и Максим Решетников обсудили сотрудничество «Роскосмоса» с ПАО «НПО “Искра”». По словам главы госкорпорации, оно является одним из главных для «Роскосмоса» в части электрогенерации. «Сейчас в рамках импортозамещения стали делать хорошие машины отечественного производства, позволяющие обслуживать Арктику и обеспечивать электричеством труднодоступные регионы. Двигатели для них также делают в Пермском крае», – отметил Дмитрий Рогозин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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