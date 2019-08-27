В Перми откроется еще один кинотеатр

СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-27T19:47:23+03:00

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Осенью в Перми появится еще один кинотеатр. Он разместится во второй очереди ТРК «СпешиLove» на ул. Спешилова, 114. Об этом сообщило издание «Business Class».

Напомним, первая очередь магазина была запущена в 2015 году. Планируется, что вторая очередь откроется в сентябре или октябре этого года. Точная дата пока не известна.

«Мягкий» кинотеатр и детский развлекательный центр «Мегалэнд» разместятся на 2 и 3 этажах здания. Общая площадь комплекса составит около 7 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU