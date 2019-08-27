2019-08-27T19:47:23+03:00
Общество

В Перми откроется еще один кинотеатр

Развлекательный центр разместится в ТРК «СпешиLove»
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Фото из группы ТРК "СпешиLove" в FacebookФото из группы ТРК "СпешиLove" в Facebook
Изменить размер текста:

Осенью в Перми появится еще один кинотеатр. Он разместится во второй очереди ТРК «СпешиLove» на ул. Спешилова, 114. Об этом сообщило издание «Business Class».

Напомним, первая очередь магазина была запущена в 2015 году. Планируется, что вторая очередь откроется в сентябре или октябре этого года. Точная дата пока не известна.

«Мягкий» кинотеатр и детский развлекательный центр «Мегалэнд» разместятся на 2 и 3 этажах здания. Общая площадь комплекса составит около 7 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы вам поможем». Родителей малышки, оставленной в пермском бэби-боксе, просят вернуться за ней
В Перми появятся более 2 тысяч молодых деревьев
В пермской больнице скончалась еще одна пассажирка автобуса №53
В Пермском крае разыскивают 49-летнего мужчину
"Это просто чудо". Врачи спасли мальчика, который чуть не лишился ноги во время игры
В пермский бэби-бокс подбросили младенца
В Прикамье сын предотвратил убийство отца
На проект ремонта улицы Ленина в Перми выделят 45,9 миллионов рублей
В коммунальной квартире в Перми нашли тело убитой женщины
В Перми неизвестные избили 17-летнего подростка
В Перми задержали парня за ограбление бармена
В начале сентября в учреждениях соцсферы Перми включат отопление
Земельный участок для многодетных в Перми оценили в 250 тысяч
С 1 сентября школьники Перми смогут использовать школьную карту как льготный проездной
Залог успеха трейдера в грамотной инвестиционной стратегии
Пермяк скачал на телефон приложение и лишился денег
Биатлонистка из Прикамья взяла «золото» на Чемпионате мира по биатлону
Пьяный пермяк угнал автомобиль, чтобы покататься, но попал в ДТП
Жительнице Прикамья пришлось заплатить за долги собственной машиной
«Мы болеем, ты бежишь!». В Перми откроют школу болельщика
В Прикамье легковушка сбила 10-летнюю девочку
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные дожди и туман