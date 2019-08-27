«Мы вам поможем». Родителей малышки, оставленной в пермском бэби-боксе, просят вернуться за ней

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-27T19:00:54+03:00

Это можно сделать, пока ее не удочерили

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Ранее «Комсомолка» писала о том, что в бэби-боксе МСЧ № 9 вечером в воскресенье, 25 августа, оставили новорожденную девочку. Она была завернута в две пеленки, состояние здоровья врачи оценили как удовлетворительное. Ей дали необычное имя - Цветана.

Сейчас малышка находится в больнице, ей оформляют документы и проводят полное медицинское обследование. После этого органы опеки и попечительства начнут поиск новой семьи для нее.

В благотворительном фонде «Колыбель надежды» просят родственников девочки еще раз подумать и изменить свое решение.

- За ребенком может прийти мама или другой родственник, - говорит президент фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. – Мы призываем родных попытаться вернуть девочку. Не надо бояться осуждения. Наша задача – помочь им справиться со сложной жизненной ситуацией. Выход есть всегда, а вот возможность возвращения малышки сильно ограничена временем. Как только ее удочерят, этой возможности уже не будет. Мы, в свою очередь, окажем всю необходимую помощь.

Родственников новорожденной девочки ждут в самое ближайшее время в благотворительном фонде «Колыбель надежды», контактный телефон руководителя Котовой Елены Юрьевны: 8-919-70-23-999, 8-912-481-48-00, 2444499, электронный адрес 2444499@mail.ru, либо можно подойти в органы опеки и написать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU