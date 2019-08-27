В пермской больнице скончалась еще одна пассажирка автобуса №53

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-27T15:34:11+03:00

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Еще одна пассажирка злополучного автобуса №53 скончалась в больнице. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Страшная авария, произошедшая 17 августа в микрорайоне Гайва, потрясала весь город. Рейсовый автобус №53 врезался в стену в Орджоникидзевском районе.

Сейчас в больнице находятся еще 20 человек. Также часть пациентов в тяжелом состоянии. Они лежат в реанимации и подключены к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в страшном ДТП с автобусом на Гайве погибла 63-летняя Елена Данилова, еще 35 человек ранены. Как рассказала «КП» - Пермь» ее сестра, в тот день женщина вместе с 13-летним внуком ездила покупать канцтовары и другие вещи для школы. Семья погибшей Елены получит от администрации Перми 500 тысяч рублей. Кроме того, как сообщается в мэрии, оплату похорон возьмет на себя компания-перевозчик.

ИСТОЧНИК KP.RU