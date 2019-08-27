2019-08-27T14:17:08+03:00
Общество

"Это просто чудо". Врачи спасли мальчика, который чуть не лишился ноги во время игры

Сейчас мальчика уже выписали из больницы
Лилия Абибулаева
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Фото: Пермская краевая детская клиническая больницаФото: Пермская краевая детская клиническая больница
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12 августа пермские врачи провели уникальную операции - медики сумели сохранить маленькому мальчику ногу. Дома во время игры ребенок получил серьезную травму - резаная рана бедра с повреждением центральных сосудов конечности, мышц, связок. Если бы не действия врачей, мальчик бы лишился ноги.

Перед тем, как ехать в больницу, родители незамедлительно наложили жгут. В краевой детской клинической больнице мальчика сразу отправили в операционную. Врачи остановили кровотечение, сосудистые хирурги выполнили пластику центральных сосудов бедра, травматологи-ортопеды КДКБ восстановили мышцы и ушили рану.

Ребенок уже дома. Его здоровью ничего не угрожает.

- Пациент получает консервативное лечение. На днях были сняты швы. Примерно четыре недели нога будет в гипсовой шине для того, чтобы произошло сращение мышц. После чего ребенок будет иметь возможность ходить. Выражаю огромную благодарность сосудистым хирургам, которые в последнее время особенно активно включаются в наши операции», — поделился Николай Белокрылов, заведующий отделением травматологии и ортопедии Краевой детской больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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