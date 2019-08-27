2019-08-27T13:47:33+03:00
Происшествия

В пермский бэби-бокс подбросили младенца

Девочку оставили в воскресенье
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Вечером 25 августа в Перми сработал бэби-бокс. Там лежала новорожденная девочка. Врачи МСЧ №9 забрали ребенка. Сейчас она проходит медицинское обследование.

- Девочка доношенная, состояние удовлетворительное, вес 3164 грамм, была завернута в 2 пеленки. Сейчас, проходит медицинское обследование, и органы опеки получают документы для дальнейшего устройства ребенка в семью, - сообщила Елена Котова, руководитель благотворительного фонда «Колыбель надежды».

В фонде напоминают, что мама ребенка еще может забрать дочку. Для этого нужно обратиться в органы опеки или в фонд. Телефоны для связи: 89197023999, 89124814800

Напомним, ранее мы писали о том, что в последний раз бэби-бокс срабатывал в марте. Тогда туда тоже подбросили девочку. Скорее всего, малышка появилась на свет 8 марта. Ребенка проверили врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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