В Прикамье сын предотвратил убийство отца

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-27T12:52:18+03:00

В ходе пьяной драки на мужчину было совершено покушение

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37-летнего жителя Чердыни обвиняют в покушении на убийство своего знакомого. Следователи выяснили, что и потерпевший, и обвиняемый находились в квартире общих знакомых, где выпивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес другу удар ножом в живот, но завершить начатое не смог.

- Потерпевший смог перехватить руку обвиняемого во время удара и оказал активное противодействие его действиям. На помощь мужчине пришел сын, который помог обезвредить нападавшего и отобрать у него нож, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Злоумышленника задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в коммунальной квартире в Перми нашли тело убитой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU