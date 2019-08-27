2019-08-27T12:52:18+03:00
Происшествия

В Прикамье сын предотвратил убийство отца

В ходе пьяной драки на мужчину было совершено покушение
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

37-летнего жителя Чердыни обвиняют в покушении на убийство своего знакомого. Следователи выяснили, что и потерпевший, и обвиняемый находились в квартире общих знакомых, где выпивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес другу удар ножом в живот, но завершить начатое не смог.

- Потерпевший смог перехватить руку обвиняемого во время удара и оказал активное противодействие его действиям. На помощь мужчине пришел сын, который помог обезвредить нападавшего и отобрать у него нож, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Злоумышленника задержали. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в коммунальной квартире в Перми нашли тело убитой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Это просто чудо". Врачи спасли мальчика, который чуть не лишился ноги во время игры
В пермский бэби-бокс подбросили младенца
На проект ремонта улицы Ленина в Перми выделят 45,9 миллионов рублей
В коммунальной квартире в Перми нашли тело убитой женщины
В Перми неизвестные избили 17-летнего подростка
В Перми задержали парня за ограбление бармена
В начале сентября в учреждениях соцсферы Перми включат отопление
Земельный участок для многодетных в Перми оценили в 250 тысяч
С 1 сентября школьники Перми смогут использовать школьную карту как льготный проездной
Залог успеха трейдера в грамотной инвестиционной стратегии
Пермяк скачал на телефон приложение и лишился денег
Биатлонистка из Прикамья взяла «золото» на Чемпионате мира по биатлону
Пьяный пермяк угнал автомобиль, чтобы покататься, но попал в ДТП
Жительнице Прикамья пришлось заплатить за долги собственной машиной
«Мы болеем, ты бежишь!». В Перми откроют школу болельщика
В Прикамье легковушка сбила 10-летнюю девочку
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные дожди и туман
В Пермском крае восстановили права ветерана ВОВ