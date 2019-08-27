На проект ремонта улицы Ленина в Перми выделят 45,9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-27T12:35:10+03:00

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В Перми планируется еще одна масштабная реконструкции. Как сообщили в издании «Business Class», администрация Перми объявила электронный аукцион на выполнение проектных работ по капитальному ремонту улицы Ленина от железнодорожного вокзала до улицы Парковой.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен до марта 2020 года согласовать проектные изыскания, а до 10 июля сдать готовый проект. Полный пакет документов должен быть подготовлен не позднее 20 декабря 2020 года.

Отмечается, что подрядчик должен учитывать проекты капитального ремонта Комсомольского проспекта и благоустройства эспланады.

Начальная цена контракта составляет 45,9 миллионов рублей. Итоги конкурса подведут в конце сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми появятся 68 новых остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU