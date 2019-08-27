В коммунальной квартире в Перми нашли тело убитой женщины

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-27T12:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Перми в коммунальной квартире обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали соседа погибшей.

Следователи установили, что 25 августа задержанный и его соседка поругались. В ходе ссоры 29-летний мужчина нанес женщине удар ножом в грудь. От полученной травмы она скончалась.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю отметили, что и задержанный, и его соседка были пьяны.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 29-летний пермяк на время следствия заключен под стражу.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка ударила ножом своего сожителя. Оперативники выяснили, что мужчина и женщина вместе выпивали в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми. Между сожителями началась ссора, в результате которой 44-летняя неработающая пермячка ударила друга ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU