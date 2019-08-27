В Перми неизвестные избили 17-летнего подростка

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-27T11:43:14+03:00

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17-летнего подростка сильно избили неизвестные в Орджоникидзевском районе Перми. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что на молодого человека набросились в парке им. Чехова около 23:00. С различными травмами в удовлетворительном состоянии его отправили в травмпункт городской клинической больницы №6.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали парня за ограбление бармена. В Перми задержали 19-летнего местного жителя, который похитил деньги у бармена. Парень отдыхал в баре на площади Восстания. Между гостями заведения началась драка. Воспользовавшись этим, молодой человек перелез через барную стойку и украл деньги и телефон сотрудницы.

ИСТОЧНИК KP.RU