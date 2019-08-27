В Перми задержали парня за ограбление бармена
В Перми задержали 19-летнего местного жителя, который похитил деньги у бармена. Парень отдыхал в баре на площади Восстания. Между гостями заведения началась драка. Воспользовавшись этим, молодой человек перелез через барную стойку и украл деньги и телефон сотрудницы.
Когда девушка вернулась за барную стойку и обнаружила пропажу, обратилась в полицию.
В Перми задержали парня за ограбление бармена.
Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения. Долго искать вора не пришлось. 19-летнего парня задержали и доставили в отдел полиции. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Юношу заключили под домашний арест.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка осудят за расплату банковской картой, которую он нашел на улице. Жительница Перми потеряла банковскую карту. Через личный кабинет в интернет-банке пермячка увидела, что с ее счета списываются деньги. Кто-то расплачивался ее картой за различные покупки.
ИСТОЧНИК KP.RU