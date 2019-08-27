СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-27T11:36:29+03:00

Молодой человек украл у сотрудницы 8 тысяч и сотовый телефон

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В Перми задержали 19-летнего местного жителя, который похитил деньги у бармена. Парень отдыхал в баре на площади Восстания. Между гостями заведения началась драка. Воспользовавшись этим, молодой человек перелез через барную стойку и украл деньги и телефон сотрудницы.

Когда девушка вернулась за барную стойку и обнаружила пропажу, обратилась в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/728318" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали парня за ограбление бармена.

Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения. Долго искать вора не пришлось. 19-летнего парня задержали и доставили в отдел полиции. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Юношу заключили под домашний арест.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка осудят за расплату банковской картой, которую он нашел на улице. Жительница Перми потеряла банковскую карту. Через личный кабинет в интернет-банке пермячка увидела, что с ее счета списываются деньги. Кто-то расплачивался ее картой за различные покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU