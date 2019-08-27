В начале сентября в уреждениях соцсферы Перми включат отопление

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-27T11:00:21+03:00

Подготовка жилых домов к отопительному сезону подходит к концу

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Мерзнуть осталось недолго. Из-за холодной и сырой погоды, по поручению мэра Дмитрия Самойлова, в детских садах, школах, больница Перми уже 5 и 6 сентября включат отопление.

- Социальная сфера и источники тепловой энергии города готовы на 100%, подготовка жилых домов к началу отопительного сезона подходит к завершению. Подготовка идет в плановом режиме. В городском департаменте ДЖКХ отметили, что все поручения главы города будут выполнены в срок., - сообщили в мэрии Перми.

Среди районов Перми больший процент готовности показывают Дзержинский, Индустриальный и Свердловский районы, поселок Новые Ляды.

В целом по городу к зиме необходимо подготовить 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU