Земельный участок для многодетных в Перми оценили в 250 тысяч

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-27T10:42:36+03:00

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В Перми наконец-то определились с суммой выплат тем многодетным семьям, которые пожелают взять деньги вместо обещанного им земельного участка для строительства жилья.

- Размер выплат определен в 250 тысяч рублей, - сообщила на заседании городской Думы в Перми заместитель главы города Людмила Гаджиева. - Заявку на получение денег вместо земли можно будет подать уже с 1 сентября. Размер компенсации определили эксперты Пермской торгово-промышленной палаты с учетом практики других регионов.

Сейчас на учете на получение земельных участков стоит 6 тысяч 586 семей. Власти предлагают родителям выбор: либо дождаться своей очереди, либо получить деньги и приобрести земельный участок в Перми или за пределами города. В этом году планируют выдать деньги 20 семьям. На будущий год на эти цели уже заложено 50 миллионов. Людмила Гаджиева отметила, что в других регионах ничего подобного нет.

- В Свердловской области выплачивают 200 тысяч, в Челябинской 251 тысячу, в Вологодской 223 тысячи, в Санкт-Петербурге и Калининграде - по 300 тысяч рублей, - сообщила Людмила Гаджиева. - В других регионах таких выплат нет. Пока выплаты будут иметь целевой характер: на эти деньги можно будет приобрести только земельный участок. Ранее на "круглом столе" с участием многодетных семей прозвучало предложение разрешить использовать эти деньги для погашения ипотеки и переезда в квартиры большей площади. - Мы рассмотрим такое предложение и обратимся к краевым законодателям с просьбой прописать такую возможность в региональном законодательстве, - пообещала Людмила Гаджиева.

ИСТОЧНИК KP.RU