Биатлонистка из Прикамья взяла «золото» на Чемпионате мира по биатлону

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-27T09:35:07+03:00

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В Раубичах (Белоруссия) прошел Чемпионат мира по летнему биатлону. Екатерина Глазырина, уроженка Чайковского, заняла первое место в женском спринте и третье в суперспринте.

В первый день соревнований спортсменка уступила Валентине Семеренко и Луции Хорватовой в женском суперспринте и завоевала «бронзу». Но уже на следующий день Екатерина Глазырина стояла на верхней ступеньке пьедестала. Прикамская биатлонистка выиграла спринт на 6 километров. Чешка Луция Харватова показала результат, идентичный с Глазыриной, также став чемпионкой мира. Бронзовую награду взяла украинка Дарья Блажко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми откроют школу болельщика. Накануне пермского международного марафона в Перми будет работать школа болельщика. Занятия запланированы на 30 августа, 4 и 6 сентября. Пермяков научат изготавливать креативные плакаты. Создавать растяжки помогут специалисты детско-юношеского центра «Рифей». Также можно будет научиться изготавливать необычные головные уборы и маски.

ИСТОЧНИК KP.RU