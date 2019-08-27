Пьяный пермяк угнал автомобиль, чтобы покататься, но попал в ДТП

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-27T09:18:15+03:00

За это мужчину отправили в колонию

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Жителя Перми осудили за угон автомобиля. ЧП произошло в Мотовилихинском районе.

Сотрудники полиции выяснили, что пьяный пермяк вошел на территорию парковки, открыл автомобиль марки «Форд Фокус», завел мотор и отправился кататься по улицам города.

Однако прогулка была не долгая. Через некоторое время злоумышленник попал в аварию. Оставив машину, мужчина скрылся.

По горячим следам стражи порядка задержали виновного, который полностью признал свою вину в содеянном.

Суд приговорил гражданина к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка сбила 10-летнюю девочку. По предварительной информации, автомобиль «Лада Ларгус» объезжал автобус, который остановился на остановке перед нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель легковушки не заметил ребенка и сбил девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU