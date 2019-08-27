Жительнице Прикамья пришлось заплатить за долги собственной машиной

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-27T10:15:28+03:00

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В отделе судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы долга. Женщина задолжала 344 000 рублей.

Добровольно оплачивать задолженность она отказалась, а требования судебных приставов игнорировала. Было принято решение об аресте и продаже автомобиля женщины. Однако найти транспортное средство было не так просто.

Несмотря на то, что грузовик был зарегистрирован на должницу, пользовался им другой человек. Женщина продала машину.

Судебные приставы нашли нового владельца, изъяли транспортное средство и выставили его на торги в счет погашения долга.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка осудят за расплату банковской картой, которую он нашел на улице. Жительница Перми потеряла банковскую карту. Через личный кабинет в интернет-банке пермячка увидела, что с ее счета списываются деньги. Кто-то расплачивался ее картой за различные покупки.

ИСТОЧНИК KP.RU