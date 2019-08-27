«Мы болеем, ты бежишь!». В Перми откроют школу болельщика
Накануне пермского международного марафона в Перми будет работать школа болельщика. Занятия запланированы на 30 августа, 4 и 6 сентября. Пермяков научат изготавливать креативные плакаты. Создавать растяжки помогут специалисты детско-юношеского центра «Рифей». Также можно будет научиться изготавливать необычные головные уборы и маски.
Также у учащихся будет возможность попрактиковаться в создании речевок.
Занятия будет проходить на пермской эспланаде в «городе мастеров» 30 августа с 15:00 до 21:00 и 6 сентября с 15:00 до 18:00. 4 сентября с 19:00 до 20:00 в «Лето Парке».
Напомним, ранее мы писали о том, что Дмитрий Губерниев прокомментирует пермский международный марафон. Меньше месяца осталось до пермского международного марафона. Людмила Гаджива на заседании правительства Пермского края сообщила, кто будет вести соревнования.
ИСТОЧНИК KP.RU