МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные дожди и туман

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-27T07:05:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Холодная погода не отпускает Пермский край. ГУ МЧС предупреждает жителей края об очередных неблагоприятных явлениях. На территории края 27 августа ожидаются сильные ливни и туман.

Температура воздуха уже совсем осенняя: +4…+9. Днем немного потеплеет до +14 градусов.

В ведомстве просят быть внимательнее на дорогах. Туман ухудшает видимость и может стать причиной ДТП.

Лето в Пермском крае закончилось Синоптики предупреждают о резком похолодании. В среднем температура будет ниже нормы на 2-4 градуса.

В ночь на вторник ожидается сильное похолодание - в Перми температура опустится до 4 градусов, а по краю - до 2...7 градусов. 27 августа также будет холодным днем. В среду в крае пройдут дожди, возможны грозы. А пик похолодания придет на четверг, 29 августа. Ночью температура упадет до +3…+8 градусов с умеренным северным ветром, днем ожидается всего +6..+11 градусов. 30 и 31 августа также будет холодно, но осадки прекратятся. Возможно, потепление придет 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU