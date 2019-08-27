В Пермском крае восстановили права ветерана ВОВ

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-27T06:54:32+03:00

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Прокуратура Сивинского района обратилась в суд, чтобы восстановить льготный статус 86-летнему местному жителю. Мужчины является ветераном Великой Отечественной войны, но министерство социального развития отказалось признавать соответствующие заслуги.

Пенсионер награжден медалью «Ветеран труда», юбилейными знаками победы в Великой Отечественной войне, кроме того, свидетельские показания подтверждают, что с 1944 по 1945 ветеран работал в колхозе «Новый Урал».

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что прокуратура Сивинского требует признать мужчину ветераном труда и тружеником тыла и восстановить его льготный статус. Суд рассматривает иск.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяка осудят за расплату банковской картой, которую он нашел на улице. Мужчина отправится в колонию на два года

ИСТОЧНИК KP.RU