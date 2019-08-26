2019-08-26T19:09:57+03:00
Общество

Пользователей соцсетей удивил пермяк, который танцевал на крыше движущегося автобуса

После танцев он сбежал
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из группы "Подслушано Пермь"Скриншот с видео из группы "Подслушано Пермь"
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В соцсетях появилось видео, на котором видно, как на крыше движущегося автобуса танцует молодой человек. Проезжающие мимо автомобили ему сигналят.

- Сегодня на Чкаловской дамбе молодой человек устроил танцы на крыше автобуса, автобус был с пассажирами, - пишет очевидец. - Как он там оказался - непонятно. Люди совсем не думают не о себе, не о других. Благо остановили вовремя автобус, обошлось без происшествий, данный человек сбежал.

- На что люди только не идут ради лайков и просмотров, - удивляются пермяки. - С ума совсем сходят!

А некоторые вспомнили похожий инцидент, который случился еще в прошлом году.

- Уже не в первый раз кстати, вроде в том году похожая ситуация была, - пишут пользователи сети. - Это, случайно, не тот чувак, который пару лет назад на крыше 27 автобуса прокатился?

ИСТОЧНИК KP.RU

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