"Держись, Паша". Пермяк спасал раненого в шею мужчину, пока остальные снимали на видео

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-26T18:25:38+03:00

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- Пить сможешь воду? Живой? - говорит пострадавшему парень на видео. - Не бойся, сейчас они ("скорая помощь" - прим.ред.) приедут, все будет хорошо.

В группе "ВКонтакте" "Подслушано Крохаля" появилось видео. На нем молодой человек всеми силами пытается помощь мужчине, у которого серьезное ранение в области шеи. Видно, что он потерял очень много крови. Парень, как может, пытается успокоить пострадавшего, не дает ему спать, зажимает рану рукой.

- Хватит снимать уже! - говорят за кадром тем, что стоит и фиксирует на видео происходящее. Еще один оператор снимает все на камеру, видимо, для того, чтобы показать съемку полицейским в рамках уголовного дела.

Неизвестно, чем все закончилось. Местные жители в комментариях пишут, что парня зовут Никита, он работает грузчиком в магазине, у которого и происходили события.

- Молодец! Так держать! Больше бы таких молодых людей, - восхищаются поступком молодого человека в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU