Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на ж/д путях в Прикамье
Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте начали проверку обстоятельств смерти мужчины на железнодорожных путях в Пермском крае.
Трагедия произошла вечером 25 августа на 1439 километре 3 пикета перегона Бахаревка-Пермь-2 . Грузовой поезд насмерть сбил мужчину.
По предварительной информации, погибший переходил железную дорогу в неустановленном месте. Заметив мужчину, машинист поезда подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.
Следователи устанавливают личность погибшего, проводят осмотр места происшествии, опрос работников локомотивной бригады.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье продолжают восстанавливать размытие железнодорожные пути. Так, из-за восстановительных работ некоторые электрички будут ходить по сокращенному маршруту до станции Кунгур.
ИСТОЧНИК KP.RU