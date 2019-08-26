Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на ж/д путях в Прикамье

СЕГОДНЯ 15:20 2019-08-26T15:20:39+03:00

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Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте начали проверку обстоятельств смерти мужчины на железнодорожных путях в Пермском крае.

Трагедия произошла вечером 25 августа на 1439 километре 3 пикета перегона Бахаревка-Пермь-2 . Грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

По предварительной информации, погибший переходил железную дорогу в неустановленном месте. Заметив мужчину, машинист поезда подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Следователи устанавливают личность погибшего, проводят осмотр места происшествии, опрос работников локомотивной бригады.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье продолжают восстанавливать размытие железнодорожные пути. Так, из-за восстановительных работ некоторые электрички будут ходить по сокращенному маршруту до станции Кунгур.

ИСТОЧНИК KP.RU