2019-08-26T15:00:29+03:00
Общество

В Перми на 10 дней перекроют улицу Гусарова

Это связано с ремонтом на теплосети
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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29 августа на улице Гусарова в Перми начнут ремонтировать тепловые сети. В связи с этим движение всех видов транспорта по улице будет перекрыто.

Из-за ограничения изменится движение общественного транспорта. Автобусы №43 «Микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый», №50 «Улица Гусарова – станция «Пермь-2», №62 «Улица милиционера Власова – микрорайон Крохалева», №63 «Микрорайон Крохалева – площадь Восстания», №66 «Микрорайон Крохалева – микрорайон Парковый» и №4т «Микрорайон Липовая гора – микрорайон Крохалева» пойдут по укороченному маршруту до разворотного кольца в районе здания №53а/2 по улице Лодыгина.

Для них организуют временные конечные остановки. На время ремонта из схемы движения этих автобусных маршрутов в оба направления будут исключены остановки «Микрорайон Крохалева», «Улица Гусарова» и «Улица Солдатова».

Улицу откроют в 6:00 9 сентября. Подрядчик обязан установить соответствующие знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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