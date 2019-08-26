В Перми на 10 дней перекроют улицу Гусарова
29 августа на улице Гусарова в Перми начнут ремонтировать тепловые сети. В связи с этим движение всех видов транспорта по улице будет перекрыто.
Из-за ограничения изменится движение общественного транспорта. Автобусы №43 «Микрорайон Крохалева – микрорайон Садовый», №50 «Улица Гусарова – станция «Пермь-2», №62 «Улица милиционера Власова – микрорайон Крохалева», №63 «Микрорайон Крохалева – площадь Восстания», №66 «Микрорайон Крохалева – микрорайон Парковый» и №4т «Микрорайон Липовая гора – микрорайон Крохалева» пойдут по укороченному маршруту до разворотного кольца в районе здания №53а/2 по улице Лодыгина.
Для них организуют временные конечные остановки. На время ремонта из схемы движения этих автобусных маршрутов в оба направления будут исключены остановки «Микрорайон Крохалева», «Улица Гусарова» и «Улица Солдатова».
Улицу откроют в 6:00 9 сентября. Подрядчик обязан установить соответствующие знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU