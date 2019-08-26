2019-08-26T14:35:57+03:00
Происшествия

Поиски пропавшего в Прикамье мотоциклиста закончились трагедией

Последний раз он выходил на связь 24 августа
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд Регион59Фото: поисковый отряд Регион59
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Евгений М. пропал 24 августа. 43-летний мужчина уехал из Чусового в Пермь на мотоцикле «BMW» желто-серого цвета. Родственники обратились к жителям края помочь в поисках мужчины. О судьбе Евгения М. переживал весь Чусовой.

В понедельник, 26 августа, поиски мужчины закончились трагедией. Евгения нашли погибшим. По сообщению знакомых мотоциклиста, он утонул в болоте вблизи деревни Копально.

Напомним, ранее мы писали о том, что поиски пермяка, который неделю назад ушел из кафе и не вернулся, закончились трагедией. Еще в субботу, 17 августа, 45-летний житель Кунгура Алексей С. вышел из кафе и пропал. Никто не знал, где мужчина - в кафе он не вернулся, домой не приходил, друзья тоже его не видели. В последний раз он был на связи 17 августа в 22.30. Волонтеры несколько раз выходили на поиски пермяка, но безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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